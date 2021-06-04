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Медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе
photo: courtesy of Ivane Chkhaidze

Чхаидзе: больше 30% населения Грузии будут вакцинированы против коронавируса к осени

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (131)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210604/251933627/Chkhaidze-bolshe-30-naseleniya-Gruzii-budut-vaktsinirovany-protiv-koronavirusa-k-oseni.html

Руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе считает, что большого числа инфицирования коронавирусом в Грузии в 2021 году не будет

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Чхаидзе: больше 30% населения Грузии будут вакцинированы против коронавируса к осени

"Осенью уже больше 30% населения будут вакцинированы. Даже если говорить об октябре-ноябре, когда похолодание, когда ожидается всплеск вирусных инфекций, в это время показатель вакцинирования будет однозначно больше, чем 40%. Мы надеемся на это, потому что каждый день прививаются 4-5 тысяч человек. И в июне у нас будет уже большой выбор вакцин. Так что осень мы встретим с населением, минимум 30-40% которого будет вакцинировано. Этот показатель дает нам надежду, что у нас не будет больше случаев заражения, чем в ноябре-декабре 2020 года. Это абсолютно исключено", – сказал Чхаидзе в беседе со Sputnik Грузия.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали более 160 тысяч человек. В день вакцинируется в среднем 5-6 тысяч человек.

Эпидемиологи полагают, что в третьем квартале в Грузии будет довольно большой запас вакцины, поэтому процесс будет идти более интенсивно, в день будут прививать около 15-16 тысяч человек. Расширится и список вакцин.

Летом ожидаются поставки препарата Sinopharm – полмиллиона доз. Также в третьем квартале страна получит миллион доз Pfizer, 700 тысяч доз препарата Novavax и около 130 тысяч Johnson & Johnson.

Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (131)
Теги:
Грузия, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Иване Чхаидзе

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