Чхаидзе: больше 30% населения Грузии будут вакцинированы против коронавируса к осени

Руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе считает, что большого числа инфицирования коронавирусом в Грузии в 2021 году не будет

Радио Чхаидзе: больше 30% населения Грузии будут вакцинированы против коронавируса к осени

"Осенью уже больше 30% населения будут вакцинированы. Даже если говорить об октябре-ноябре, когда похолодание, когда ожидается всплеск вирусных инфекций, в это время показатель вакцинирования будет однозначно больше, чем 40%. Мы надеемся на это, потому что каждый день прививаются 4-5 тысяч человек. И в июне у нас будет уже большой выбор вакцин. Так что осень мы встретим с населением, минимум 30-40% которого будет вакцинировано. Этот показатель дает нам надежду, что у нас не будет больше случаев заражения, чем в ноябре-декабре 2020 года. Это абсолютно исключено", – сказал Чхаидзе в беседе со Sputnik Грузия.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали более 160 тысяч человек. В день вакцинируется в среднем 5-6 тысяч человек.

Эпидемиологи полагают, что в третьем квартале в Грузии будет довольно большой запас вакцины, поэтому процесс будет идти более интенсивно, в день будут прививать около 15-16 тысяч человек. Расширится и список вакцин.

Летом ожидаются поставки препарата Sinopharm – полмиллиона доз. Также в третьем квартале страна получит миллион доз Pfizer, 700 тысяч доз препарата Novavax и около 130 тысяч Johnson & Johnson.