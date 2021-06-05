"Правда тела". Как начать питаться правильно и избежать ошибок

"Сегодня съел бургер, но завтра перехожу на грудку с брокколи": можно ли менять рацион резко и кардинально? Взвешиваться каждый день, не есть после 18 часов и исключать жиры: почему это распространенные ошибки? И зачем нужны "чит-милы"?

Руководство для тех, кто хочет перейти на правильное питание (и пытается понять, что это такое).

Радио "Правда тела". Как начать питаться правильно и избежать ошибок

Существует ли "псевдо ПП"? Какие есть лайфхаки, чтобы изменить свой рацион (и нужно ли записывать все, что съел)? Обсуждаем с нутрициологом, фитнес-экспертом, телеведущей и специалистом по ЛФК Ариной Скоромной.

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02:40 С чего начать переход на правильное питание (и есть ли универсальные правила)

05:20 Почему не стоит покупать продукты со слишком длинным составом

06:30 Маркировки "эко" и "фитнес" могут ставить все, кому не лень

12:00 Влияет ли правильное питание на продолжительность жизни

14:50 Чит-мил и чит-дей: нужны ли такие "загрузки" (или это стресс для организма)

18:18 Стоит ли пить витамины

20:13 Главные ошибки при переходе на правильное питание

21:05 Советы: что делать, чтобы изменить питание

22:33 Сколько еды нужно есть?

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