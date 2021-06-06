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"Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени

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Почему реки Индии насыщены антибиотиками и как разросшийся индийский фармбизнес создает почву для развития эпидемий. Вспышка черной плесени: правда ли грибковые инфекции плохо поддаются лечению, а лекарств от подобных заболеваний крайне мало

Может ли бытовая плесень убить и почему мировое сообщество обеспокоено проблемой грибковых инфекций.

Радио
"Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени

Что такое "синдром больного здания", зачем в Китае едят пораженных плесенью насекомых, и может ли бытовая плесень убить? Об этом и многом другом рассказал микробиолог и популяризатор науки Евгений Плисов.

0:39 Эпидемия "черной плесени" в Индии: вспышка смертельной грибковой инфекции.

3:06 Проклятие Тутанхамона: археологов убила плесень из саркофага?

9:52 Почему в Индии распространяется смертельная грибковая инфекция. Страшные последствия от COVID–19: полное бессилие организма, потеря памяти.

15:23 Концентрация антибиотиков в реках Индии зашкаливает. "Половина всех лекарств в мире делается в Индии. Это страна, в которой скоро нечем будет лечить людей".

23:10 Почему мировое сообщество опасается грибковых инфекций и есть ли угроза для России? Правда ли подобные заболевания плохо поддаются лечению.

28:27 Зачем в Китае в пищу принимают мертвых насекомых, пораженных грибом-паразитом (кордицепс). Черный рынок кордицепсов.

36:33 Можно ли питаться продуктом, если срезать часть, пораженную плесенью. Плесень на зубной щетке. Грибы с берегов гиперсоленого озера, которые научились поедать бактерии.

43:38 Ждать ли новой эпидемии?

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