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Это надолго
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"Это надолго". Как выбрать идеального репетитора?

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Раньше считалось, что репетитор нужен лишь отстающим школьникам (нагнать программу, помочь с уроками), потом появилось ЕГЭ, но часто цель репетитора совсем иная – помочь добиться уже успевающему ученику еще лучших результатов

Как правильно его выбрать и как оценивать работу? Онлайн или офлайн? Кто такие тьюторы и чем они отличаются от наставников?

Радио
"Это надолго". Как выбрать идеального репетитора?

В том, как не ошибиться с подбором репетитора, разбираемся вместе со старшим методистом, руководителем отдела контента Учи.Дома Марией Аникиной и заместителем руководителя портала ActivityEdu по методической работе Мариной Пашкевич.

1:35 Когда стоит задумываться о репетиторе?

3:15 Зачем готовить ребенка к школе?

6:40 Критерии выбора репетитора

10:05 Преподаватель ВУЗа, школьный учитель или студент?

14:45 Как оценивать работу репетитора? Что делать, если оценки не улучшаются

17:25 О личности преподавателя. Должен ли он быть ментором для ребенка?

23:25 Кто такой тьютор и зачем он нужен?

27:05 Какой формат занятий эффективнее: офлайн или онлайн?

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Подкасты РИА (704)

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