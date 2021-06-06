"Это надолго". Как выбрать идеального репетитора?

Как правильно его выбрать и как оценивать работу? Онлайн или офлайн? Кто такие тьюторы и чем они отличаются от наставников?
В том, как не ошибиться с подбором репетитора, разбираемся вместе со старшим методистом, руководителем отдела контента Учи.Дома Марией Аникиной и заместителем руководителя портала ActivityEdu по методической работе Мариной Пашкевич.
1:35 Когда стоит задумываться о репетиторе?
3:15 Зачем готовить ребенка к школе?
6:40 Критерии выбора репетитора
10:05 Преподаватель ВУЗа, школьный учитель или студент?
14:45 Как оценивать работу репетитора? Что делать, если оценки не улучшаются
17:25 О личности преподавателя. Должен ли он быть ментором для ребенка?
23:25 Кто такой тьютор и зачем он нужен?
27:05 Какой формат занятий эффективнее: офлайн или онлайн?
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