Экономист: делать прогнозы продолжения стабилизации лари невозможно

Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая прокомментировал укрепление курса национальной валюты Грузии после долгого с начала года падения

Радио Экономист: делать прогнозы продолжения стабилизации лари невозможно

Курс лари по отношению к доллару начал укрепляться в мае, и к сегодняшнему дню обменный курс национальной валюты вырос на 10,8%. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 июня – 3,0791 GEL/$1.

"Тенденция стабилизации сохранится или нет, не знаю. Делать прогнозы дело неблагодарное. Что касается укрепления курса лари, если верить "Сакстату", что экономика по сравнению с 2019 годом выросла на 19-20%, сравнивая апрель 2021 с апрелем 2019 года, то понятно, почему курс укрепился. В том числе, увеличился экспорт, вскочили денежные переводы, и если это правда, то курс должен был укрепиться", - сказал Цомая Sputnik Грузия.

Ранее глава министерства финансов Лаша Хуцишвили связал стабилизацию лари с позитивными ожиданиями по восстановлению туристического сектора и ускорению роста экономики. Массовая вакцинация, снятие большинства коронавирусных ограничений и открытие границ будут способствовать восстановлению экономической активности, поэтому власти полагают, что грузинская валюта продолжит укрепляться.

По данным Национальной службы статистики, рост ВВП в апреле составил 44,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средний показатель реального роста за четыре месяца с начала года составил 8,1%.

Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

Чтобы стабилизировать валютный рынок и не допустить чрезмерного обесценивания, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 242,9 миллиона долларов на семи аукционах.

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