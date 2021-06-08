Политолог: Иванишвили переживает за судьбу "Грузинской мечты"

Радио Политолог: Иванишвили переживает за судьбу "Грузинской мечты"

"Сделанное заявление в адрес Гахария означает, что Иванишвили все-таки переживает за судьбу своей бывшей партии "Грузинская мечта" и не желает, чтобы определенную часть голосов избирателей Гахария забрал для своей партии. Поэтому и было такое резкое заявление со стороны Иванишвили. Оно означает, что политическая борьба в Грузии остается острой в преддверии выборов в органы местного самоуправления", – сказал Капанадзе в интервью Sputnik Грузия.

Первое публичное заявление, спустя почти полгода после своего ухода из политики, миллиардер и основатель "Грузинской мечты" Иванишвили сделал вскоре после того, как экс-премьер Георгий Гахария вернулся в грузинскую политику в качестве лидера новой оппозиционной партии "За Грузию" и сделал заявку на активное участие в политической жизни.

Политическая активация экс-премьера и слухи о возможной причастности Иванишвили к этому и вынудили миллиардера сделать разъяснения. Иванишвили назвал сотрудничество с Гахария "совершенно неприемлемым" для себя и дал четко понять, что партия экс-премьера – не является его политическим проектом.

По мнению Иванишвили, партия Гахария не имеет никакой идеологической или концептуальной основы и она создана лишь для того, чтобы забрать у правящей партии голоса избирателей.