Ломадзе: Грузию ждет наплыв туристов

Член Ассоциации гидов Грузии Екатерина Ломадзе считает, что на летний сезон в Грузию прибудет много туристов из арабских и постсоветских стран

Радио Ломадзе: Грузию ждет наплыв туристов

"В основном, ожидаются туристы из арабских, постсоветских стран и немного из Европы. Постсоветские страны начинают активно пользоваться грузинским отдыхом: ездят на море или в бальнеологические курорты, интересуются просто экскурсиями по достопримечательностям. Думаю, в этом году будет хороший наплыв… Уже начали активно приезжать, и в соцсетях уже ищут русскоговорящих и англоговорящих гидов", – рассказала Ломадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона. За первые четыре месяца 2021 года число визитов международных визитеров составило 220,4 тысячи, что на 90,3% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

Власти ожидают, что открытие границ, процесс вакцинации и послабление ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, помогут восстановить туризм во второй половине 2021 года.