Чхобадзе: качество воздуха в Тбилиси далеко от идеального

Радио Чхобадзе: качество воздуха в Тбилиси далеко от идеального

"Экология в Тбилиси улучшилась, но это еще не идеальная ситуация для города. Много перспектив продолжения программы озеленения Тбилиси. Известно, что в течениt последних нескольких лет у нас много насаждений из-за заболеваний было уничтожено. Поэтому надо продолжать программу озеленения города. В первую очередь, загрязнение из-за транспорта и из-за того, что нет поглотителей вредных веществ, то есть нет зеленых насаждений. Сегодня транспортная политика – именно та программа, которую следует приветствовать", - рассказала Чхобадзе в интервью Sputnik Грузия.

Одним из главных источников загрязнения воздуха в столице всегда было постоянно растущее количество автомобилей и, соответственно, большое количество выхлопных газов.

Согласно исследованиям, проведенным в 2017 году, загрязненность воздуха в Тбилиси в 2,9 раза превышает допустимую норму. Ежегодно от болезней, вызванных загрязнением воздуха, в Грузии умирают более 7 тысяч человек, в том числе восемь детей в возрасте до года. При этом население Грузии – 3,7 миллиона человек.

Чтобы улучшить ситуацию в городе, мэрия чуть более трех лет активно проводит экологические реформы – ужесточились требования к новым строительствам, обновляется общественный транспорт, создаются новые рекреационные зоны, началась классификация отходов в общественных местах.