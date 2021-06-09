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Нино Чхобадзе - бывший министр охраны окружающей среды, председатель организации Зеленые Грузии - друзья Земли
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Чхобадзе: качество воздуха в Тбилиси далеко от идеального

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Темы:
Экология в Грузии (189)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210609/251977893/Chkhobadze-kachestvo-vozdukha-v-Tbilisi-daleko-ot-idealnogo.html

Экс-министр по охране окружающей среды, председатель "Движения зеленых Грузии" Нино Чхобадзе приветствует программы столичной мэрии по улучшению экологической ситуации в Тбилиси

Радио
Чхобадзе: качество воздуха в Тбилиси далеко от идеального

"Экология в Тбилиси улучшилась, но это еще не идеальная ситуация для города. Много перспектив продолжения программы озеленения Тбилиси. Известно, что в течениt последних нескольких лет у нас много насаждений из-за заболеваний было уничтожено. Поэтому надо продолжать программу озеленения города. В первую очередь, загрязнение из-за транспорта и из-за того, что нет поглотителей вредных веществ, то есть нет зеленых насаждений. Сегодня транспортная политика – именно та программа, которую следует приветствовать", - рассказала Чхобадзе в интервью Sputnik Грузия.

Вид на город Тбилиси - набережная, Сиони и Метехский мост
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Одним из главных источников загрязнения воздуха в столице всегда было постоянно растущее количество автомобилей и, соответственно, большое количество выхлопных газов. 

Согласно исследованиям, проведенным в 2017 году, загрязненность воздуха в Тбилиси в 2,9 раза превышает допустимую норму. Ежегодно от болезней, вызванных загрязнением воздуха, в Грузии умирают более 7 тысяч человек, в том числе восемь детей в возрасте до года. При этом население Грузии – 3,7 миллиона человек.

Чтобы улучшить ситуацию в городе, мэрия чуть более трех лет активно проводит экологические реформы – ужесточились требования к новым строительствам, обновляется общественный транспорт, создаются новые рекреационные зоны, началась классификация отходов в общественных местах.

Темы:
Экология в Грузии (189)
Теги:
Экология, Тбилиси, Нино Чхобадзе

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