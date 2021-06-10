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Ника Читадзе, Политолог, Эксперт
photo: courtesy of Nika Chitadze

Политолог: ЕНД вошло в парламент Грузии по нескольким причинам

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (479)
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Политолог Ника Читадзе назвал причины входа оппозиционной партии "Единое национальное движение" в парламент Грузии

Радио
Политолог: ЕНД вошло в парламент Грузии по нескольким причинам

"Национальному движению" нужен парламент по нескольким причинам. Во-первых, партия сможет использовать парламентскую трибуну для оппонирования "Грузинской мечте" и фиксировать свои позиции в ходе рассмотрения разных законопроектов, постановлений и так далее. С другой стороны, был призыв международного сообщества, поэтому, не желая портить отношения с международными партнерами, партия вошла в парламент", – сказал Читадзе в беседе со Sputnik Грузия.

"Нацдвижение", у которого в блоке с еще несколькими оппозиционными партиями 32 депутата, на прошлой неделе после почти семи месяцев бойкота согласилось зайти в парламент.

При этом они не собираются подписывать предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем компромиссное соглашение и занимать в парламенте какие-либо должности.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (479)
Теги:
Парламент Грузии, Единое Нацдвижение, Грузия, Ника Читадзе

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