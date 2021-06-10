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Вато Сургуладзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Сургуладзе: возможно прививаться от COVID-19 придется ежегодно

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (392)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210610/251991511/Surguladze-vozmozhno-privivatsya-ot-COVID-19-pridetsya-ezhegodno.html

Эксперт по вопросам здравоохранения прокомментировал версии о необходимости третьей дозы вакцины для вакцинации против коронавируса

Радио
Сургуладзе: возможно прививаться от COVID-19 придется ежегодно

"Наверное, будут нужны ежегодные так называемые "Бустер дозы", добавочные инъекции. Представители Pfizer еще два месяца назад заявили, что, может быть, понадобится третья доза через 6-9 месяцев после второй. Сейчас об этом заявляют и китайские производители вакцин. Но это все на уровне вероятности, пока нет данных, основанных на научных исследованиях. Но я предполагаю на интуитивном уровне, что вакцину против коронавируса придется делать каждый год", – рассказал Сургуладзе Sputnik Грузия.  

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе
photo: Government of Georgia / FB
Потребуется ли для иммунизации от COVID-19 третья доза вакцины? – ответ эпидемиолога

Вакцины, которые доступны сейчас в Грузии, предусматривают две дозы, и у каждого препарата свой промежуточный период между первой и второй дозами.

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе не исключил, что людям, которые сделали две дозы вакцины против коронавируса, придется добавить и третью.

По его словам, ученые всего мира считают, что так просто справиться с коронавирусом не удастся и по большей вероятности придется делать вакцину каждый год, до тех пор, пока степень способности штамма вируса заражать организм не снизится естественным путем.

На данный момент, ученые ведут наблюдение за людьми, которые сделали две дозы вакцины, чтобы установить, насколько долго у них сохраняется иммунитет к вирусу.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (392)
Теги:
Вато Сургуладзе, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина

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