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Доцент Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Еремина

Политолог рассказала, какие темы могут обсудить Путин и Байден в Женеве

photo: Natalya Eremina / FB
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Доктор политических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Еремина прокомментировала предстоящие переговоры лидеров России и США

Радио
Политолог рассказала, какие темы могут обсудить Путин и Байден в Женеве

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж, в Швейцарии, 16 июня.

"Во-первых, уже было озвучено, что речь должна идти, прежде всего, о вопросах безопасности, это касается и двусторонних отношений России и США, и тех соглашений, из которых Россия и США вышли, и, по всей видимости, будет сделана попытка наметить хотя бы пунктиры будущих соглашений по вопросам безопасности, например по открытому небу. Скорее всего, эти вопросы будут обсуждаться", ― сказала Еремина в эфире радио Sputnik Беларусь.

По ее словам, есть информация, что европейские партнеры США настаивали на обсуждении вопросов безопасности, поскольку считают, что каким-то образом при выходе США и России из ряда соглашений страдают вопросы европейской безопасности.

Другие моменты, которых лидеры могут коснуться в ходе встречи, это нерешенный конфликт на Украине, странная история взаимоотношений между Брюсселем и Минском, сложные отношения ЕС с Китаем, полагает Еремина.

Также эксперт считает, что на встрече Байдена с Путиным могут быть подняты вопросы о вмешательстве во внутренние дела, взаимоотношениях с Китаем, климатические инициативы и другие темы.

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