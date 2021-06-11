Политолог: у новой оппозиционной коалиции мало шансов на победу в местных выборах в Грузии

Политолог Рамаз Сакварелидзе рассказал о перспективах новой оппозиционной коалиции на предстоящих осенью выборах в органы местной власти в Грузии

Радио Политолог: у новой оппозиционной коалиции мало шансов на победу в местных выборах в Грузии

Осенью 2021 года жители районов и крупных городов Грузии будут выбирать мэров и местные совещательные органы – сакребуло. Выборы в органы местной власти определят не только состав органов самоуправления Грузии, но и возможно станут поводом для назначения внеочередных парламентских выборов. Это произойдет, если правящая партия "Грузинская мечта" не наберет на выборах 43% голосов.

Отдельные субъекты этого объединения практически не имеют сегодня рейтинга. Об их существовании даже знают немногие… Даже раньше они не обладали большой популярностью среди населения, поэтому активность к выборам вряд ли что-нибудь им принесет", – сказал Сакварелидзе Sputnik Грузия.

Четыре непарламентские партии создали коалицию под названием "Национальный фронт" к выборам в органы местной власти.

В новое объединение вошли мелкие партии "Христиан – демократическое движение", "Грузинский выбор", "Движение за социальную справедливость" и "Свободная Грузия".

По словам представителей коалиции, их целью является лишить две самые крупные партии Грузии – "Грузинскую мечту" и "Единое национальное движение" – монополии на политическое пространство и стать альтернативной третьей силой.