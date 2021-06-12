"Правда тела". Медосмотр перед тренировками: зачем и как? Взгляд врача

Какие обследования действительно нужные, а на что тратиться совсем не обязательно? Главные вопросы к врачу фитнес-клуба.
Из чего состоит обследование перед тренировками, что такое "фитнес-тест" и биоимпедансный анализ? Как специалист определяет "коридор" возможной нагрузки? И много ли клиентов слушают медиков и соблюдают рекомендации? Спрашиваем у врача, специалиста по лечебной физкультуре и спортивной медицине в фитнес-клубе Алины Рожковой.
02:00 "Врач фитнес-клуба – это фикция или нет?": как на самом деле
03:10 Несет ли клуб ответственность, если с клиентом что-то случится
05:00 Из чего состоит диагностика у врача фитнес-клуба
07:50 Что такое фитнес-тест
12:35 Зачем нужен биоимпедансный анализ
14:37 Какие услуги совсем необязательные
18:35 Насколько клиенты прислушиваются к советам врача фитнес-клуба
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