15:49 12 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8523
  • 100 RUB4.4253
  • USD3.1701
Поиск
Правда тела
© photo: Sputnik

"Правда тела". Медосмотр перед тренировками: зачем и как? Взгляд врача

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (705)
4 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1d/251870277.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210612/252005354/Pravda-tela-Medosmotr-pered-trenirovkami-zachem-i-kak-Vzglyad-vracha.html

"Встал с офисного кресла и отправился в клуб заниматься пауэрлифтингом": почему идти на тренировку лучше после медосмотра? И когда визит в врачу в фитнес-клубе не фикция (где зададут вопросы "для галочки")?

Какие обследования действительно нужные, а на что тратиться совсем не обязательно? Главные вопросы к врачу фитнес-клуба.

Радио
"Правда тела". Медосмотр перед тренировками: зачем и как? Взгляд врача

Из чего состоит обследование перед тренировками, что такое "фитнес-тест" и биоимпедансный анализ? Как специалист определяет "коридор" возможной нагрузки? И много ли клиентов слушают медиков и соблюдают рекомендации? Спрашиваем у врача, специалиста по лечебной физкультуре и спортивной медицине в фитнес-клубе Алины Рожковой.

02:00 "Врач фитнес-клуба – это фикция или нет?": как на самом деле

03:10 Несет ли клуб ответственность, если с клиентом что-то случится

05:00 Из чего состоит диагностика у врача фитнес-клуба

07:50 Что такое фитнес-тест

12:35 Зачем нужен биоимпедансный анализ

14:37 Какие услуги совсем необязательные

18:35 Насколько клиенты прислушиваются к советам врача фитнес-клуба

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (705)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Траурная церемония прощания с Резо Габриадзе в столице Грузии
Прощание с легендой: последний путь Резо Габриадзе – фото
Лидеров Большой семерки из отходов создали перед саммитом G7 – видео
Лидеров "Большой семерки" из отходов создали перед саммитом G7 – видео
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться