"Правда тела". Медосмотр перед тренировками: зачем и как? Взгляд врача

"Встал с офисного кресла и отправился в клуб заниматься пауэрлифтингом": почему идти на тренировку лучше после медосмотра? И когда визит в врачу в фитнес-клубе не фикция (где зададут вопросы "для галочки")?

Какие обследования действительно нужные, а на что тратиться совсем не обязательно? Главные вопросы к врачу фитнес-клуба.

Радио "Правда тела". Медосмотр перед тренировками: зачем и как? Взгляд врача

Из чего состоит обследование перед тренировками, что такое "фитнес-тест" и биоимпедансный анализ? Как специалист определяет "коридор" возможной нагрузки? И много ли клиентов слушают медиков и соблюдают рекомендации? Спрашиваем у врача, специалиста по лечебной физкультуре и спортивной медицине в фитнес-клубе Алины Рожковой.

02:00 "Врач фитнес-клуба – это фикция или нет?": как на самом деле

03:10 Несет ли клуб ответственность, если с клиентом что-то случится

05:00 Из чего состоит диагностика у врача фитнес-клуба

07:50 Что такое фитнес-тест

12:35 Зачем нужен биоимпедансный анализ

14:37 Какие услуги совсем необязательные

18:35 Насколько клиенты прислушиваются к советам врача фитнес-клуба

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