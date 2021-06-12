Ювелиры: о подмене камней, тренде на серебро и заказчиках-сатанистах

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Один пришел в профессию случайно – привел одноклассник, другой с юности искал секреты плетения цепочек в отцовских дефицитных книгах. 90% из них самоучки, и получали свои знания "в бою"
Как становятся ювелирами, с какими необычными заказами они сталкиваются и сколько зарабатывают "золотые мастера".
Корреспондент РИА Новости Мария Марикян узнала как работают мастера, что ждет их ремесло и как заказчикам не получить подделку, отдав оригинал.
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