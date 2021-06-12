Ювелиры: о подмене камней, тренде на серебро и заказчиках-сатанистах

Один пришел в профессию случайно – привел одноклассник, другой с юности искал секреты плетения цепочек в отцовских дефицитных книгах. 90% из них самоучки, и получали свои знания "в бою"