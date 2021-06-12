20:42 12 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8523
  • 100 RUB4.4253
  • USD3.1701
Поиск
Истории.doc
photo: Sputnik

Ювелиры: о подмене камней, тренде на серебро и заказчиках-сатанистах

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (706)
8 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0c/252005527.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210612/252005532/Yuveliry-o-podmene-kamney-trende-na-serebro-i-zakazchikakh-satanistakh.html

Один пришел в профессию случайно – привел одноклассник, другой с юности искал секреты плетения цепочек в отцовских дефицитных книгах. 90% из них самоучки, и получали свои знания "в бою"

Как становятся ювелирами, с какими необычными заказами они сталкиваются и сколько зарабатывают "золотые мастера".

Радио
Ювелиры: о подмене камней, тренде на серебро и заказчиках-сатанистах

Корреспондент РИА Новости Мария Марикян узнала как работают мастера, что ждет их ремесло и как заказчикам не получить подделку, отдав оригинал.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (706)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Траурная церемония прощания с Резо Габриадзе в столице Грузии
Прощание с легендой: последний путь Резо Габриадзе – фото
Лидеров Большой семерки из отходов создали перед саммитом G7 – видео
Лидеров "Большой семерки" из отходов создали перед саммитом G7 – видео
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться