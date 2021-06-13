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Это надолго
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"Это надолго". Можно ли определить будущую профессию ребенка в 5 классе?

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Во многих школах практикуется ранняя профориентация, то есть уже к 5 классу ученики должны определиться со своей будущей профессией. Но что делать, если ребенок еще не знает, кем он хочет стать? Как родителям помочь ему определиться, но не "передавить"?

Нужно ли (и возможно ли) в 11 лет определить свое "призвание"?

Радио
"Это надолго". Можно ли определить будущую профессию ребенка в 5 классе?

Тему ранней профориентации и возможна ли она в этом возрасте, раскрывают эксперты: психолог Александр Колмановский и генеральный директор, сооснователь компании, разрабатывающей образовательные решения, автор и ведущий развивающих программ Тимур Жаббаров.

01:15 Реально ли определить свою будущую профессию в 5 классе?

06:05 Как быть родителям, когда их принуждают "определить" ребенка в ту или иную специализацию?

09:35 Чем отличаются кружки от курсов по профориентации? Сколько времени нужно, чтобы выбрать будущую профессию?

13:30 Как помочь ребенку определиться и не "передавить"?

15:10 Про детей, которые "ничего не хотят"

18:30 Когда ребенок говорит мне "скучно", на самом деле он хочет сказать…

23:15 Есть ли разница между онлайн и офлайн обучением?

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