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Екатерина Ломадзе. Видеомост в Мультимедийном пресс-центре Sputnik
© Sputnik / Alex Shlamov

Ломадзе: за время пандемии COVID-19 грузинские гиды улучшили свои знания

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Грузия делает ставку на туризм (136)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210614/252019522/Lomadze-za-vremya-pandemii-COVID-19-gruzinskie-gidy-uluchshili-svoi-znaniya.html

Член Ассоциации гидов Грузии Екатерина Ломадзе считает, что в 2021 году туристы смогут открыть Грузию совершенно с другой стороны и туристические маршруты станут разнообразнее

Радио
Ломадзе: за время пандемии COVID-19 грузинские гиды улучшили свои знания

Власти ожидают, что открытие границ, процесс вакцинации и послабление ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, помогут восстановить туризм во второй половине 2021 года.

Эпидемия коронавируса - туристы в масках в старом городе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Вакцинация представителей сферы туризма началась в регионах Грузии

"У людей, занятых в сфере туризма, было достаточно много времени, чтобы приобрести новые знания, погрузится в науку, узнать больше о местных достопримечательностях, разработать новые маршруты. Поэтому туризм в Грузии будет больше ориентирован на качество. Стоимость услуги гида останется прежней в евро и долларах, так как туристы, в основном, расплачивались именно этими валютами", - рассказала Ломадзе Sputnik Грузия.

Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии. Помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору власти Грузии начали с первых дней пандемии, – разработали антикризисный пакет, который осуществляется в несколько этапов.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (136)
Теги:
Екатерина Ломадзе, Гиды, Туризм, Грузия

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