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Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili

Политолог: у мэра Тбилиси высокий рейтинг

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (484)
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Эксперт по политическим вопросам Рамаз Сакварелидзе считает, что в случае если на выборах в органы местного самоуправления вновь выдвинут Каху Каладзе, он станет сильным конкурентом

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Политолог: у мэра Тбилиси высокий рейтинг

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии осенью этого года. Жители районов и крупных городов будут выбирать мэров и местные совещательные органы – сакребуло.

"На такое место будут выдвигать знаменитую фигуру, но не думаю, что она сможет победить члена правящей партии Кахи Каладзе. Правящая партия и так сильный фактор, а у Кахи и свой личный рейтинг. На протяжении своей деятельности в качестве мэра он набрал больше позитивных откликов, чем негативных. Все это вместе сделает его фигуру очень сильным конкурентом для любого кандидата", - сказал Сакварелидзе Sputnik Грузия.

Выборы в органы местной власти определят не только состав органов самоуправления Грузии, но и возможно станут поводом для назначения внеочередных парламентских выборов. Это произойдет, если правящая партия "Грузинская мечта" не наберет на выборах 43% голосов

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (484)
Теги:
Рамаз Сакварелидзе, Каха Каладзе, Мэрия Тбилиси, Тбилиси, Местные выборы, Грузия

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