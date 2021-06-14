Политолог: у мэра Тбилиси высокий рейтинг

Эксперт по политическим вопросам Рамаз Сакварелидзе считает, что в случае если на выборах в органы местного самоуправления вновь выдвинут Каху Каладзе, он станет сильным конкурентом

Радио Политолог: у мэра Тбилиси высокий рейтинг

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии осенью этого года. Жители районов и крупных городов будут выбирать мэров и местные совещательные органы – сакребуло.

"На такое место будут выдвигать знаменитую фигуру, но не думаю, что она сможет победить члена правящей партии Кахи Каладзе. Правящая партия и так сильный фактор, а у Кахи и свой личный рейтинг. На протяжении своей деятельности в качестве мэра он набрал больше позитивных откликов, чем негативных. Все это вместе сделает его фигуру очень сильным конкурентом для любого кандидата", - сказал Сакварелидзе Sputnik Грузия.

Выборы в органы местной власти определят не только состав органов самоуправления Грузии, но и возможно станут поводом для назначения внеочередных парламентских выборов. Это произойдет, если правящая партия "Грузинская мечта" не наберет на выборах 43% голосов

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