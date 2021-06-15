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Директор Института стратегии управления Петр Мамрадзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Политолог: в Грузии все еще не появился харизматичный лидер

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (488)
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Политолог Петре Мамрадзе считает, что на результаты осенних выборов в органы местного самоуправления может многое повлиять

Радио
Политолог: в Грузии все еще не появился харизматичный лидер

"В такой стране как Грузия, сложно говорить о результатах выборов, запланированных на осень, в июне. Потому что Грузия остается той страной, где результаты выборов могут определяться событиями в самый последний месяц, даже недели две. Любой политический казус, скандал, может многое изменить. Но одно можно сказать точно – у правящей партии нет высокого рейтинга и искренней поддержки. Однако народ не видит и другой альтернативы", – рассказал Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия.

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут в октябре текущего года. Граждане страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 районах и городах.

Эти выборы определят не только состав органов самоуправления Грузии, но и, возможно, станут поводом для назначения внеочередных парламентских выборов. Это произойдет, если правящая партия "Грузинская мечта" не наберет на выборах 43% голосов.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (488)
Теги:
Политика, Грузия, Петре Мамрадзе

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