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Политолог Вахтанг Дзабирадзе
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Аналитик: оппозицию устраивает единый кандидат на пост мэра лишь в Тбилиси

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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210615/252031950/Analitik-oppozitsiyu-ustraivaet-edinyy-kandidat-na-post-mera-lish-v-Tbilisi.html

Эксперт по политическим вопросам Вахтанг Дзабирадзе оценил шансы лидера партии "Для народа" Анны Долидзе стать единым кандидатом для оппозиции на выборах мэра Тбилиси

Радио
Аналитик: оппозицию устраивает единый кандидат на пост мэра лишь в Тбилиси

Выборы мэра Тбилиси, как и выборы мэров еще 63 городов и районов, пройдут в октябре этого года. Чтобы выиграть выборы оппозиция рассматривает возможность представления единого кандидата.

"Анна Долидзе довольно известная личность с большим опытом, в свое время она была председателем Ассоциации молодых юристов Грузии. Политически она довольно нейтральная фигура. Поэтому ее кандидатура приемлема. И главное, что она наименее политизирована. Найти нейтрального кандидата будет довольно сложно. Поэтому в данной ситуации, если вообще возможно, чтобы у оппозиции был бы единый кандидат, то стоит найти именно нейтрального человека", - сказал Дзабирадзе в интервью Sputnik Грузия.

Лидер партии "Для народа" Анна Долидзе предложила себя в качестве единого кандидата от оппозиции в мэры Тбилиси

Долидзе после того, как ушла из Высшего совета юстиции, основала свою партию "Для народа" и даже баллотировалась на парламентских выборах в октябре прошлого года в качестве мажоритарного кандидата в Чугуретском округе в Тбилиси, но не смогла набрать более 17 процентов голосов.

Между тем, в оппозиции пока не пришли к общему соглашению, кто будет баллотироваться на пост мэра Тбилиси и будет ли это единый кандидат. Наиболее вероятным кандидатом эксперты рассматривают лидера "Единого национального движение" Нику Мелия.

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