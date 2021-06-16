Сургуладзе: темп вакцинации против COVID-19 в Грузии слишком низкий

Эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе считает, что летний туристический сезон повысит число инфицирования коронавирусом в Грузии и даже увеличится число смертей

Радио Сургуладзе: темп вакцинации против COVID-19 в Грузии низкий

"Летний туристический сезон представляет большую опасность в условиях пандемии, потому что ударит по человеческим жизням. И это самое страшное. Мы не подготовлены, мы не смогли вакцинировать даже 10% нашего медицинского персонала. А за три месяца не смогли дважды вакцинировать 1% нашего населения", – рассказал Сургуладзе в беседе со Sputnik Грузия.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 356 179 случаев заражения. Скончались 5 096 человек.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали более 216 742 человек.

Как считают эпидемиологи, послабление ограничений и туристический сезон могут вызвать всплеск инфицирования, но в любом случае инфицированных будет в разы меньше, чем летом 2020 года.

Также специалисты полагают, что в третьем квартале в Грузии будет довольно большой запас вакцины, поэтому процесс будет идти более интенсивно, в день будут прививать около 15-16 тысяч человек. Расширится и список вакцин.