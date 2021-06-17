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Директор Института стратегии управления Петр Мамрадзе
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Политолог: у бывшего премьера Грузии не хватает харизмы

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Политолог Петре Мамрадзе не видит перспективы становления бывшего премьер-министра Георгия Гахария представителем третьей силы

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Политолог: у бывшего премьера Грузии не хватает харизмы

"Пока что выступления Гахария слабые. Ему не хватает ни темперамента, ни харизмы, категоричности, необходимой для поддержки значительной части населения…  Не вижу ничего того, что бы заставило его рейтинг расти", – сказал Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия

Гахария подал в отставку в феврале этого года из-за разногласий с правящей партией. После ухода с государственной службы он создал свою партию и выступил с критикой "Грузинской мечты", обвинив ее в заботе о собственных интересах больше, чем о государственных. В ответ на это правящая партия и ее основатель Бидзина Иванишвили обвинили Гахария в "государственной измене".

На сегодняшний день Гахария – один из самых популярных грузинских политиков и ушедших в отставку премьер-министров. В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI), в феврале 2021 года, Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон после Патриарха Грузии Илии II.

Теги:
Георгий Гахария, Петре Мамрадзе

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