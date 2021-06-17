Политолог: у бывшего премьера Грузии не хватает харизмы

"Пока что выступления Гахария слабые. Ему не хватает ни темперамента, ни харизмы, категоричности, необходимой для поддержки значительной части населения… Не вижу ничего того, что бы заставило его рейтинг расти", – сказал Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия.
Гахария подал в отставку в феврале этого года из-за разногласий с правящей партией. После ухода с государственной службы он создал свою партию и выступил с критикой "Грузинской мечты", обвинив ее в заботе о собственных интересах больше, чем о государственных. В ответ на это правящая партия и ее основатель Бидзина Иванишвили обвинили Гахария в "государственной измене".
На сегодняшний день Гахария – один из самых популярных грузинских политиков и ушедших в отставку премьер-министров. В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI), в феврале 2021 года, Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон после Патриарха Грузии Илии II.