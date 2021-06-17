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Политолог Ника Читадзе
photo : International Black Sea University / FB

Читадзе: "Грузинская мечта" может лишиться парламентского большинства

Радио
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (491)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210617/252052894/Chitadze-Gruzinskaya-mechta-mozhet-lishitsya-parlamentskogo-bolshinstva.html

Политолог Ника Читадзе считает, что после входа самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" в парламент правящая партия "Грузинская мечта" может потерять еще нескольких депутатов

Радио
Читадзе: "Грузинская мечта" может лишиться парламентского большинства

"Грузинская мечта" постепенно теряет своих представителей, в том числе в парламенте. Шесть депутатов от правящей партии перешли в команду Гахария. Есть вероятность, что больше депутатов отвергнут "Грузинскую мечту". Есть шанс, что после входа "Национального движения" в парламент правящая партия может потерять парламентское большинство. В этом случае может появиться база для объявления вотума недоверия правительству", – рассказал Читадзе в беседе со Sputnik Грузия.

"Нацдвижение", у которого в блоке с еще несколькими оппозиционными партиями 32 депутата, на прошлой неделе после почти семи месяцев бойкота согласилось зайти в парламент.

При этом они не собираются подписывать предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем компромиссное соглашение и занимать в парламенте какие-либо должности.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (491)
Теги:
Политика, Грузия, Грузинская мечта

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