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Политолог, лектор Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

"Вопрос престижа" – политолог об избрании судей Верховного суда Грузии

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Политолог Арчил Сихарулидзе прокомментировал завершение Высшим советом юстиции процедуры отбора кандидатов в судьи Верховного суда для представления в парламент

Радио
"Вопрос престижа" – политолог об избрании судей Верховного суда Грузии

"Есть определенные реформы, которые показывают развитие страны и являются вопросом престижа. Думаю, в высших чинах "Грузинской мечты" есть люди, которые хотят закончить этот процесс и показать всем, что они его завершили, что система работает и что рекомендации эти были выданы в свое время западными партнерами", – сказал Сихарулидзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Избирать судей на постоянной основе политолог же считает ошибкой. По его словам, надо было ввести мораторий на отбор судей на 10 лет и позаботиться о росте нового поколения судей.

Высший совет юстиции Грузии
photo: High Council of Justice of Georgia / FB
Отбор судей в Грузии снова стал поводом для скандала

Согласно договору, подписанному правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с оппозицией, до разработки новых прозрачных процедур по рекомендациям Венецианской комиссии Высший совет юстиции должен был воздерживаться от отбора кандидатов в судьи Верховного суда по существующим правилам.

Несмотря на эту договоренность, Высший совет юстиции проголосовал за кандидатов в судьи Верховного суда и готов отправить свой список из девяти человек в парламент.

Судебная реформа является одной из главных причин для разногласий с оппозицией. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.

Между тем судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия.

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