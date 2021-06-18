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Вахтанг Маисая
© Sputnik / Alex Shlamov

Политолог: у грузинской оппозиции не будет единого кандидата на выборах

Радио
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Политолог Вахтанг Маисая считает, что для оппозиции было бы выгодно выдвинуть на выборах в органы местной власти единого кандидата, и желательно члена самой крупной партии "Единое национальное движение"

Радио
Политолог: у грузинской оппозиции не будет единого кандидата на выборах

"Оппозиция не будет создавать единый фон. Некоторые уже выдвинули своих кандидатур. Думаю, у всех крупных партий, в том числе у "Единого национального движения", на выборах будет свой кандидат… Но оппозицию устроил бы единый кандидат – которого выставит "Нацдвижение". У этой партии больше возможностей мобилизовать своих сторонников, так как у нее сильный ресурс электората", – сказал Маисая Sputnik Грузия.

Выборы мэра Тбилиси, как и выборы мэров еще 63 городов и районов, пройдут в октябре этого года. Они играют крайне важную роль в политической жизни Грузии, так как определят и судьбу досрочных парламентских выборов – быть им или нет. Таковы условия подписанного между "Грузинской мечтой" и оппозицией соглашения о выходе из политического кризиса – если правящая партия не сможет на местных выборах набрать более 43% голосов, назначаются досрочные парламентские выборы.

Теги:
местные выборы, Вахтанг Маисая

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