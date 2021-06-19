"Правда тела". Калорийность: правда ли то, что написано на упаковке

Разбираемся, откуда берутся цифры на этикетках, правда ли у сырой и вареной картошки разная калорийность, и почему польза тростникового сахара – это миф.
Возможно ли посчитать калорийность готового блюда? И почему яблоки даже одного сорта могут различаться по количеству калорий? Объясняет химик, пищевой технолог, флейворист, популяризатор науки Сергей Белков.
01:10 Кто и как считает калорийность блюда
03:40 "Разные по сорту яйца, а заявлена одна калорийность"?
04:44 Какова реальная погрешность к тому, что заявлено на упаковке?
07:03 Как технологи понимают, сколько белка в продукте
08:25 "Люди почему-то считают, что тростниковый сахар менее калорийный"
09:48 "Если в колбасе написано 12 г белка – нет гарантии, что там не будет 14"
12:49 Есть ли способ посчитать калорийность готового блюда
15:58 Где самые точные данные по калорийности блюд
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