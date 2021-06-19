20:28 19 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7754
  • 100 RUB4.3879
  • USD3.1681
Поиск
Не верю!
© photo: Sputnik

Паранджа, ночные клубы и эмансипация: заблуждения об арабских женщинах

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (710)
5 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1d/251873079.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210619/252070619/Parandzha-nochnye-kluby-i-emansipatsiya-zabluzhdeniya-ob-arabskikh-zhenschinakh.html

Курдские женские батальоны, женщина министр обороны Ливана и безумные арабские Опен-эйры: что мы действительно знаем о положении женщин в арабском мире и насколько реален образ бесправной и замученной женщины в парандже

Проблемы с гражданством, отсутствие прав на ребенка и полиция нравов: с какими реальными проблемами борются арабские женщины.

Радио
Паранджа, ночные клубы и эмансипация: заблуждения об арабских женщинах

О полиции нравов, "арабской весне" и гражданских войнах рассказали продюсер арабской редакции радио Sputnik Лина Андрейченко, и корреспондент информационного агентства Sputnik Кристина Малык.

2:29 "Арабский мир не тождественен исламскому миру": девушки ходят в храм в коктейльных платьях.

5:28 Ночные клубы и сумасшедшие арабские вечеринки с лучшими диджеями со всего мира.

8:42 Саудовская Аравия – главная страна ислама, меняет свое отношение к женщине. Бьюти индустрия арабского мира.

15:09 "Женщина получает образование и ведет бизнес": новые запросы арабских мужчин. Во многих арабских странах запрещено многоженство.

18:31 Женщина все еще не может развестись, если захочет? Отсутствие прав на ребенка и проблемы с гражданством: актуальные проблемы арабских женщин.

21:29 "Зена – королева воинов": женщина – министр обороны Ливана. Ущемление прав женщин и "Арабская весна".

26:59 Сбежавшая принцесса: жена премьер-министра ОАЭ и правителя эмирата Дубай сбежала, потому что он ей надоел.

29:29 Йемене, Сирия, Ирак: война отбирает у женщин права.

34:50 Курдские женские батальоны.

38:28 "Выписать эфиопку или малазийку на дом, или забрать у соседки": почему некоторые женщины не хотят ничего менять.

43:18 "У женщин столько прав, сколько мужчины дали. Женщина в безопасности только тогда, когда рядом мужчина".

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (710)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Девушки во время жары на улице в США
Аномальная жара в США: как спасаются жители страны – фото
В Тбилиси отметили Всемирный день беженцев: акция в Ботаническом саду - видео
В Тбилиси отметили Всемирный день беженцев: акция в Ботаническом саду – видео
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться