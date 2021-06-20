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Научная жара! Как предсказать свойства еще не существующих материалов

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“Целое больше суммы своих составляющих”, - говорил Аристотель. Вещество, которое образуется при объединении двух других, не будет обладать свойствами оригиналов. Как предсказать, что получится при создании нового материала?

В каких областях науки и промышленности предсказание и создание новых материалов наиболее востребованы?

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Научная жара! Как предсказать свойства еще не существующих материалов

На эти и другие вопросы отвечает Александр Квашнин - доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии правительства Москвы молодым учёным за 20-й год.

РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.

Мы уже говорили на похожие темы в этом подкасте - например, в эпизоде "Умные" материалы с программируемыми свойствами".

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Подкасты РИА (711)

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