Работают ли онлайн-кружки? Дистанционные против традиционных

Дистанционные кружки стали очень популярны во время пандемии. С одной стороны это удобно - не нужно тратить время на дорогу, а с другой - так ли они эффективны, как кружки офлайн? Может ли ребенок полноценно заниматься с компьютером или человеку все же нужен человек?