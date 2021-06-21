Политолог: для "Грузинской мечты" Каладзе самый яркий кандидат в мэры

Радио Политолог: для "Грузинской мечты" Каладзе самый яркий кандидат в мэры

Выборы мэра Тбилиси, как и выборы мэров еще 63 городов и районов, пройдут в октябре этого года. Они играют крайне важную роль в политической жизни Грузии, так как определят и судьбу досрочных парламентских выборов – быть им или нет. Таковы условия подписанного между "Грузинской мечтой" и оппозицией соглашения о выходе из политического кризиса – если правящая партия не сможет на местных выборах набрать более 43% голосов, назначаются досрочные парламентские выборы.

"На данный момент кандидатура Кахи Каладзе была бы выгодней для "Грузинской мечты". Потому что он входил в троицу "Иванишвили, Гахария, Каладзе", которая привела партию к победе на предпоследних парламентских выборах. Тем более, внутри партии нет других ярких лидеров, все абсолютно серые массы, и ждать от них результатов не стоит", - сказал Маисая Sputnik Грузия.

Будет ли баллотироваться на второй срок действующий мэр Тбилиси, один из лидеров "Грузинской мечты" Каха Каладзе, пока неизвестно.

Каладзе был избран мэром Тбилиси в 2017 году. Тогда он набрал 51,09% голосов. За него проголосовали более 204 тысячи жителей столицы.

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