Экономист рассказал о причинах роста госдолга Грузии

Эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе полагает, что государственный долг Грузии будет сокращаться в ближайшие два года

Радио Экономист рассказал о причинах роста госдолга Грузии

Объем государственного внешнего долга Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов, по данным министерства финансов, в 2020 году увеличился на 31,3% и составил более 7,5 миллиарда долларов.

"Со временем можно с уверенностью прогнозировать, что отношение долга к ВВП будет постепенно сокращаться. Я не уверен, что это будет сокращение в абсолютном объеме, но ввиду экономического роста само это отношение будет постепенно уменьшаться и опустится от нынешних 60% до где-то 55-57% ВВП в ближайшие два года", - сказал Арчвадзе Sputnik Грузия.

По словам Арчвадзе, государственный долг с 44% вырос до более 60% буквально за несколько месяцев 2020 года. Причина: резкий спад производства и ВВП Грузии из-за пандемии коронавируса, а также необходимость покрытия социальных расходов граждан и медструктур в условиях COVID-19.

Внешний долг правительства Грузии в 2020 году составил около 7,2 миллиарда долларов – на 30,4% больше по сравнению с 2019 годом, а Нацбанка вырос почти на 50% и составил более 373 миллионов долларов.

Долг Грузии перед международными организациями в 2020 году вырос на 27,6% и составил более 5 миллиардов долларов. Самым крупным кредитором страны является Всемирный банк. На конец 2020 года Грузия задолжала международной организации около 2,1 миллиарда долларов – на 9,5% больше по сравнению с 2019 годом.

А общий долг Грузии 17 странам-кредиторам за 2020 год возрос на 55,2% и составил около 1,7 миллиарда долларов. Больше всего Грузия должна Германии – около 731,5 миллиона долларов, что на 95% больше, чем в 2019 году.

Внешний долг включает в себя и государственные ценные бумаги: евробонды на 500 миллионов долларов, размещенные в апреле 2011 года.

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