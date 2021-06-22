Кордзахия: монополии на выдачу пенсий в Грузии быть не должно

Эксперт по вопросам труда и трудовому законодательству Михаил Кордзахия считает, что грузинские пенсионеры должны иметь возможность самим выбирать банк, в котором хотят получить пенсии или брать кредиты

Радио Кордзахия: монополии на выдачу пенсий в Грузии быть не должно

На днях бюджетно-финансовый комитет не поддержал внесение поправок в закон "О государственной пенсии", инициированных фракцией "Группа реформ Шарля Мишеля". По словам лидера фракции Георгия Вашадзе, законопроект предусматривал отмену монополии на выдачу пенсий, отсутствие исключительного права на пенсионные услуги и в условиях свободной конкуренции автоматическое снижение процентной ставки по пенсионному кредиту.

"Я тоже сторонник того, чтобы была конкуренция и пенсионеры могли бы выбирать услуги среди нескольких банков. Следует объявить открытый тендер и посмотреть, насколько банки будут заинтересованы в участии в нем", - сказал Кордзахия в эфире радио Sputnik Грузия.

По словам эксперта, говорить о высокой процентной ставке на кредиты для пенсионеров невозможно, так как просто не с чем сравнивать. Они могут брать кредит лишь в одном банке страны – Liberty Вank – где они также берут и пенсии.

В правящей партии заявили, что в парламенте уже создана рабочая группа, куда входит Нацбанк страны, Минфин и Минздрав, которая работает над решением пенсионных вопросов.

На сегодняшний день в Грузии насчитывается около 800 тысяч пенсионеров. Пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам – от 65 лет. Пенсионеры до 70 лет получают пенсию в размере 240 лари (74,5 доллара), а старше 70 – 275 лари (85,4 доллара). На пенсионное обеспечение в бюджете Грузии выделено 2,6 миллиарда лари (807 миллионов долларов).