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Нино Чхобадзе - экс-министр по охране окружающей среды
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Эколог: в Грузии каждый год экстремальная жара

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210622/252096893/Ekolog-v-Gruzii-kazhdyy-god-ekstremalnaya-zhara.html

Эколог Нино Чхобадзе считает, что Грузии срочно нужна правильная энергополитика, иначе может не хватить энергии для охладительных систем

Радио
Эколог: в Грузии каждый год экстремальная жара

"Мы должны ожидать жару, так как определенные прогнозы на это существуют. Экстремальная температура в Грузии каждый год. Вопрос стоит в том, насколько наша энергетика выдержит и насколько хватит энергии при пиковых значениях, чтобы обеспечить охладительные системы городов. Стране нужна правильная энергополитика, и Минэкономики как раз разрабатывает стратегию, которая скоро станет известна широкой общественности", – рассказала Чхобадзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Синоптики предупреждают о сильной жаре в Грузии - температура воздуха, по их прогнозам, может достичь 40 градусов. С 24 июня до 1 июля в Восточной Грузии температура воздуха может превысить 38 градусов.

По их словам, из-за высокой температуры воздуха растет угроза возникновения пожаров.

Теги:
Экология, Грузия, Нино Чхобадзе

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