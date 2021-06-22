Эколог: в Грузии каждый год экстремальная жара

Эколог Нино Чхобадзе считает, что Грузии срочно нужна правильная энергополитика, иначе может не хватить энергии для охладительных систем

Радио Эколог: в Грузии каждый год экстремальная жара

"Мы должны ожидать жару, так как определенные прогнозы на это существуют. Экстремальная температура в Грузии каждый год. Вопрос стоит в том, насколько наша энергетика выдержит и насколько хватит энергии при пиковых значениях, чтобы обеспечить охладительные системы городов. Стране нужна правильная энергополитика, и Минэкономики как раз разрабатывает стратегию, которая скоро станет известна широкой общественности", – рассказала Чхобадзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Синоптики предупреждают о сильной жаре в Грузии - температура воздуха, по их прогнозам, может достичь 40 градусов. С 24 июня до 1 июля в Восточной Грузии температура воздуха может превысить 38 градусов.

По их словам, из-за высокой температуры воздуха растет угроза возникновения пожаров.