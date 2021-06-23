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Медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе
photo: courtesy of Ivane Chkhaidze

Чхаидзе: отмена масочного режима на улицах Грузии увеличит число зараженных COVID-19

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (454)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210623/252109337/Chkhaidze-otmena-masochnogo-rezhima-na-ulitsakh-Gruzii-uvelichit-chislo-zarazhennykh-COVID-19.html

Руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе против снятия ковид-ограничений до тех пор, пока число привитых жителей страны не увеличится

Радио
Чхаидзе: отмена масочного режима на улицах Грузии увеличит число зараженных COVID-19

"Пока число вакцинированных двумя дозами не увеличится, снятие этих ограничений, скорее всего, вызовет повышение числа инфицированных. Насколько высокими будут показатели, пока говорить рано. И после лета 2020 года количество заболевших резко увеличилось как раз из-за снятия ограничений. При высоком проценте инфицирования и низком проценте полной вакцинации другой сценария трудно предположить", – рассказал Чхаидзе в интервью Sputnik Грузия.

Координационный совет при правительстве Грузии во вторник принял решение снять запрет на хождение без масок в открытых пространствах.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день всего в стране зафиксировано более 360,8 тысячи случаев заражения. Процент заболеваемости за 14 дней составил 2,42%.

По словам эпидемиологов пандемия коронавируса в Грузии завершится, когда от этой инфекции будет привито 70% населения. На сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли 242,5 тысячи человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (454)
Теги:
Грузия, Иване Чхаидзе, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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