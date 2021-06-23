Чхаидзе: отмена масочного режима на улицах Грузии увеличит число зараженных COVID-19

Руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе против снятия ковид-ограничений до тех пор, пока число привитых жителей страны не увеличится

Радио Чхаидзе: отмена масочного режима на улицах Грузии увеличит число зараженных COVID-19

"Пока число вакцинированных двумя дозами не увеличится, снятие этих ограничений, скорее всего, вызовет повышение числа инфицированных. Насколько высокими будут показатели, пока говорить рано. И после лета 2020 года количество заболевших резко увеличилось как раз из-за снятия ограничений. При высоком проценте инфицирования и низком проценте полной вакцинации другой сценария трудно предположить", – рассказал Чхаидзе в интервью Sputnik Грузия.

Координационный совет при правительстве Грузии во вторник принял решение снять запрет на хождение без масок в открытых пространствах.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день всего в стране зафиксировано более 360,8 тысячи случаев заражения. Процент заболеваемости за 14 дней составил 2,42%.

По словам эпидемиологов пандемия коронавируса в Грузии завершится, когда от этой инфекции будет привито 70% населения. На сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли 242,5 тысячи человек.