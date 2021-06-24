Кикнадзе: Грузия стремится к гендерному равновесию в политике

Радио Кикнадзе: Грузия стремится к гендерному равновесию в политике

Правящая партия "Грузинская мечта" приняла решение изменить квоты для женщин в партийных списках к выборам – если раньше каждый второй член должен быть женщиной, то теперь лишь каждый третий. В знак протеста, в четверг женщины-депутаты от оппозиции Хатуна Самнидзе и Анна Цитлидзе устроили перфоманс прямо в зале заседаний парламента. Они с балкона парламента вывесили баннер – "Парламент лживых мужчин".

"Мы стремимся к гендерному равновесию в политике. Хорошо, если в избирательных списках каждый второй будет женщиной, но если будет и каждый третий, то это тоже шаг вперед. У нас президент женщина, примерно половина министров женщины, в парламенте тоже увеличилось их число. Для женщин в Грузии открыты все возможности, чтобы они активно включились в политическую жизнь страны. Поскольку гендерное равновесие в политике – очень важный показатель демократичности государства, мне кажется, мы движемся в этом направлении и есть успех", – сказала Кикнадзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.

Между тем, в правящей партии возмущения оппозиционных партий не понимают, заявляя, что каждая партия по своему желанию может увеличить число женщин в своих списках, никто им этого не запрещает.

Парламент Грузии разрабатывает избирательную реформу к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране в октябре текущего года.