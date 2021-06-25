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Доктор политических наук, профессор Леван Метревели
photo: courtesy of Levan Metreveli / FB

Политолог: опросы общественного мнения в Грузии редко оправдываются

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Sputnik Грузия
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По словам политолога Левана Метревели, лишь некоторые опросы, касающиеся рейтинга политических партий Грузии, соответствуют реальным настроениям в обществе

Радио
Политолог: опросы общественного мнения в Грузии редко оправдываются

Сразу два исследования, проведенных в Грузии, показали, что симпатии большинства жителей страны разделены между тремя партиями: правящей командой "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а также оппозиционными "Единое национальное движение" и партией экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию".

"Как обычно, опросы редко оправдываются. По этим опросам можно судить, что, как обычно, первые два фаворита наших избирателей – "Грузинская мечта" и "Национальное движение" – не поменялись. Но отрыв между ними, как обычно, очень серьезный. То, что партия Гахария, созданная недавно, опережает другие, так сказать приевшиеся партии, не должно нас удивлять. Часть опросов бывает близка к истине", – сказал Метревели Sputnik Грузия.

Каха Каладзе
photo : press-service of the Tbilisi City Hall
Очередной опрос в Грузии: партии-лидеры те же

Согласно результатам опроса компании IPSOS по заказу телеканала "Мтавари архи", на выборах в органы местной власти, если они пройдут завтра, за правящую партию "Грузинскую мечту" готово голосовать 32% опрошенных, за самую крупную оппозиционную партию "Нацдвижение" – 23%, а вот за партию Гахария "За Грузию" – 8%.

Таким образом, рейтинг партии экс-премьера Грузии, которая была создана лишь в начале июня, превысил рейтинги остальных оппозиционных партий, в том числе показавших достойные результаты на прошлых выборах.

По опросу же Edison Research, который провел исследование по заказу телеканала Formula, 25% опрошенных назвали правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", 19% - "Единое национальное движение" и 10% - "За Грузию".

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