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Иосиф Арчвадзе. Видеомост Москва-Тбилиси-Баку-Ереван на тему: Энергетика, транзит и грузооборот Закавказья
© Sputnik / Alex Shlamov

Экономист назвал три причины роста инфляции в Грузии

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210625/252130101/Ekonomist-nazval-tri-prichiny-rosta-inflyatsii-v-Gruzii.html

Эксперт по экономическим вопросам, профессор Иосиф Арчвадзе считает, что инфляция выросла не за счет продовольствия, так как цены на них за год выросли лишь на 3,3%

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Экономист назвал три причины роста инфляции в Грузии

"Рост произошел за счет подорожания стоимости топлива, медицинских услуг, подорожания после нового года коммунальных услуг: тарифов за газ и свет. Эти три компонента повлияли на рост инфляции. Вообще, к вопросу я отношусь философски. Главное, чтобы доходы населения росли быстрее, чем инфляция. Тут и критерий должен быть один – уровень покупательной способности, доходы населения не должны сокращаться, какой бы ни была инфляция", – сказал Арчвадзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Уровень инфляции в мае составил 7,7 % при целевом показателе 3%.

Национальный банк Грузии связывает увеличение уровня инфляции с ростом цен на импортированные товары и услуги, а также повышением мировых цен на топливо. Согласно прогнозу, годовая инфляция в 2021 году будет на уровне 7% и приблизится к целевому показателю лишь в 2022 году.

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