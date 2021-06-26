"Правда тела". Болит спина: чем вредны качание пресса и шпагат

Из-за чего начинает болеть поясница, а ходьба вызывает дикую усталость? Полезно ли работать стоя (якобы это “лучше для спины”) и лежать на валике? И почему качать пресс так, как мы это часто делаем (поднимая тело, засунув ноги под диван) - вообще нужно запретить?

Разрушаем стереотипы о том, из-за чего на самом деле болит спина и как ее лечить.

Радио "Правда тела". Болит спина: чем вредны качание пресса и шпагат

Почему курсы по тому, как быстро сесть на шпагат - дорога к тому, чтобы к 50 годам стать инвалидом? К какому врачу нужно обращаться, и как боль в спине связана с тем, как мы ходим? Объясняет кандидат биологических наук, специалист по прикладной неврологии и нейрокинезиологии Анна Воронина.

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