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Мы все умрем. Но это не точно
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Научная жара! Интернет вещей: как девайсы собирают данные о нас

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Умные устройства постоянно собирают данные об окружающем мире, анализируют их и обмениваются друг с другом. Это называется “интернетом вещей”

Смартфон, бортовой компьютер машины, умные часы, носимые медицинские устройства и даже проездной или банковская карточка - агенты интернета вещей. Какие данные о нас они собирают и куда передают?

Радио
Научная жара! Интернет вещей: как девайсы собирают данные о нас

На эти и другие вопросы отвечают Евгений Бурнаев - доцент Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных - и Пётр Прокофьев - заместитель руководителя Центра компетенций НТИ по "Технологиям беспроводной связи и интернета вещей" при Сколтехе.

РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (715)

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