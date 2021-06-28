Экономист рассказал, в чем угроза выросшего государственного долга Грузии

Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая заявил в эфире радио, что выросший государственный долг может навредить имиджу Грузии перед международными инвесторами

Объем государственного внешнего долга Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов, по данным министерства финансов, в 2020 году увеличился на 31,3% и составил более 7,5 миллиарда долларов.

"Угроза наличия такого огромного долга в том, что в будущем может увеличится премия за риск. Если заграничные инвесторы считают, что Грузия в будущем не сможет заплатить внешний долг, то есть экономического роста не будет, чтобы погасить внешний долг, то международный рейтинг Грузии ухудшится и увеличится риск-премиум. То есть это означает недоверие к стране, меньше поступления инвестиций", - заявил Цомая Sputnik Грузия.

Внешний долг правительства Грузии в 2020 году составил около 7,2 миллиарда долларов – на 30,4% больше по сравнению с 2019 годом, а Нацбанка вырос почти на 50% и составил более 373 миллионов долларов.

Долг Грузии перед международными организациями в 2020 году вырос на 27,6% и составил более 5 миллиардов долларов. Самым крупным кредитором страны является Всемирный банк. На конец 2020 года Грузия задолжала международной организации около 2,1 миллиарда долларов – на 9,5% больше по сравнению с 2019 годом.

А общий долг Грузии 17 странам-кредиторам за 2020 год возрос на 55,2% и составил около 1,7 миллиарда долларов. Больше всего Грузия должна Германии – около 731,5 миллиона долларов, что на 95% больше, чем в 2019 году.

Внешний долг включает в себя и государственные ценные бумаги: евробонды на 500 миллионов долларов, размещенные в апреле 2021 года.

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