Николаишвили: последние 10 лет судьи в Грузии стали независимее

Адвокат и правозащитник Гела Николаишвили прокомментировал для Sputnik ход реформ в судебной системе в Грузии

Радио Николаишвили: последние 10 лет судьи в Грузии стали независимее

"Как и у многих, у меня тоже есть претензии к сегодняшней судебной системе. Как практик я сравниваю сегодняшние суды с прежними, и между ними очень большая разница. Потому что, если до 2012 года судебная система практически не существовала, и являлась придатком прокуратуры, и все согласовалось с прокуратурой, сегодня это не так", - заявил Николаишвили.

Судебная реформа является одной из главных причин для разногласий с оппозицией. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.

Между тем судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия.

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