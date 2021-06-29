"Есть желание, но нет ресурсов" – политолог об обещаниях премьера Грузии

Политолог Сосо Цинцадзе прокомментировал выступление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в парламенте с годовым отчетом о работе правительства

Радио "Есть желание, но нет ресурсов" – политолог об обещаниях премьера Грузии

"Ресурсов нет. Желание, может, есть. В мире наверно не найдется ни одного премьер-министра, который не хотел бы прославиться заоблачными достижениями в области экономики. Но желание одно, а реальность – другое… Обещания уже давно не влияют на избирателей, но зато влияет административный ресурс", – сказал Цинцадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Ранее премьер Грузии выступил с годовым отчетом и с парламентской трибуны сделал обнадеживающие заявления для жителей страны обещания. В частности, по словам Гарибашвили, правительство намерено увеличить зарплаты сотрудникам полиции и педагогам.

Премьер рассказал, что задачей правительства в ближайшие годы является увеличение числа иностранных туристов в стране до 13 миллионов в год.

Кроме того, правительство разработало новые программы помощи бизнесу, которые будут задействованы в ближайшем будущем.

Среди новшеств для бизнеса - расширение ареала программы низкопроцентного кредитования. Также в планах правительства начать программу импортозамещения в отдельных сферах, а также расширить программу грантов и агрострахования.