Политолог прокомментировал отставку главы ЦИК Грузии

Политолог Ника Читадзе считает, что только отставка главы Центральной избирательной комиссии не повысит доверия к выборам в Грузии

Радио Политолог прокомментировал отставку главы ЦИК Грузии

Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания подала в отставку в среду. Она возглавляла ЦИК с 2013 года, а в декабре 2018 была избрана на второй срок. За это время было проведено шесть всеобщих выборов и несколько промежуточных. Оппозиция не раз требовала отставки Жвания, обвиняя ее в фальсификации выборов в пользу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

"Отставка Жвания как-то связана с подписанием документа Шарля Мишеля, и это своего рода компромиссный вариант. Правящая партия показывает, что происходит реформирование избирательной системы. Это устраивает оппозицию, которая не раз требовала ее отставки, хотя только этим вопрос не урегулируется", – сказал Читадзе в интервью Sputnik Грузия.

В апреле этого года грузинские власти и оппозиция подписали компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса, предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Согласно договору, стороны должны изменить Избирательный кодекс Грузии таким образом, чтобы отразить в нем все рекомендации БДИПЧ и Венецианской комиссии.