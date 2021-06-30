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Политолог Ника Читадзе
photo: courtesy of Nika Chitadze

Политолог прокомментировал отставку главы ЦИК Грузии

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210630/252173889/Politolog-prokommentiroval-otstavku-glavy-TsIK-Gruzii.html

Политолог Ника Читадзе считает, что только отставка главы Центральной избирательной комиссии не повысит доверия к выборам в Грузии

Радио
Политолог прокомментировал отставку главы ЦИК Грузии

Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания подала в отставку в среду. Она возглавляла ЦИК с 2013 года, а в декабре 2018 была избрана на второй срок. За это время было проведено шесть всеобщих выборов и несколько промежуточных. Оппозиция не раз требовала отставки Жвания, обвиняя ее в фальсификации выборов в пользу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

"Отставка Жвания как-то связана с подписанием документа Шарля Мишеля, и это своего рода компромиссный вариант. Правящая партия показывает, что происходит реформирование избирательной системы. Это устраивает оппозицию, которая не раз требовала ее отставки, хотя только этим вопрос не урегулируется", – сказал Читадзе в интервью Sputnik Грузия.

В апреле этого года грузинские власти и оппозиция подписали компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса, предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Согласно договору, стороны должны изменить Избирательный кодекс Грузии таким образом, чтобы отразить в нем все рекомендации БДИПЧ и Венецианской комиссии.

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