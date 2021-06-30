Гиорхелидзе: позитивная статистика роста экономики Грузии никак не отразится на жителях

Радио Гиорхелидзе: позитивная статистика роста экономики Грузии никак не отразится на жителях

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", рост ВВП в мае составил 25,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Невозможно, чтобы экономика в течение месяца росла на 25%. Для этого что-то невероятное должно произойти. Значит, происходит неправильный подсчет и выдается желаемое за действительное. Никакого 25% роста в нашей реальности быть не может. Наша экономика в плачевном состоянии", – заявил Гиорхелидзе Sputnik Грузия.

В мае 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех видах деятельности: обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, торговле, операциях с недвижимостью, гостиницах и ресторанах, строительстве, транспорте и складировании.

Восстановление экономики началось с марта. А в апреле показатели роста были рекордными – почти 45%.