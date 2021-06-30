21:09 30 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7608
  • 100 RUB4.3537
  • USD3.1603
Поиск
Демур Гиорхелидзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Гиорхелидзе: позитивная статистика роста экономики Грузии никак не отразится на жителях

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1971)
7 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/10/249727077.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210630/252174198/Giorkhelidze-pozitivnaya-statistika-rosta-ekonomiki-Gruzii-nikak-ne-otrazitsya-na-zhitelyakh.html

Эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе прокомментировал данные роста экономики Грузии в последние месяцы

Радио
Гиорхелидзе: позитивная статистика роста экономики Грузии никак не отразится на жителях

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", рост ВВП в мае составил 25,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Невозможно, чтобы экономика в течение месяца росла на 25%. Для этого что-то невероятное должно произойти. Значит, происходит неправильный подсчет и выдается желаемое за действительное. Никакого 25% роста в нашей реальности быть не может. Наша экономика в плачевном состоянии", – заявил Гиорхелидзе Sputnik Грузия.

В мае 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех видах деятельности: обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, торговле, операциях с недвижимостью, гостиницах и ресторанах, строительстве, транспорте и складировании.

Восстановление экономики началось с марта. А в апреле показатели роста были рекордными – почти 45%.

Темы:
Экономика Грузии (1971)
Теги:
Экономика, Демур Гиорхелидзе

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
14. Кошачьи лемуры любят встречать восход солнца и смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Совсем как дети. Ну разве не очаровательное существо!
Они такие забавные, братья наши меньшие!.. – фото животных
Эпидемиолог из США: мы никогда не сталкивались с искусственным вирусом
Эпидемиолог из США: мы никогда не сталкивались с искусственным вирусом
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться