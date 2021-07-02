Гиорхелидзе: премьер Грузии сможет выполнить обещания, если правильно распределит средства

Профессор Кавказского международного университета Демур Гиорхелидзе прокомментировал выступление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в парламенте с годовым отчетом о работе правительства

Радио Гиорхелидзе: премьер Грузии сможет выполнить обещания, если правильно распределит средства

"У правительства ограниченные ресурсы. Однако если оно правильно распределит средства и урежет траты на собственное удовольствие, то можно и полицейским повысить зарплаты, и педагогам", – сказал Гиорхелидзе Sputnik Грузия.

Ранее премьер Грузии выступил с годовым отчетом и с парламентской трибуны сделал обнадеживающие для жителей страны заявления. В частности, по словам Гарибашвили, правительство намерено увеличить зарплаты сотрудникам полиции и педагогам.

Премьер рассказал, что задачей правительства в ближайшие годы является увеличение числа иностранных туристов в стране до 13 миллионов в год.

Кроме того, правительство разработало новые программы помощи бизнесу, которые будут задействованы в ближайшем будущем.

Среди новшеств для бизнеса - расширение ареала программы низкопроцентного кредитования. Также в планах правительства начать программу импортозамещения в отдельных сферах, а также расширить программу грантов и агрострахования.