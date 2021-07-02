19:49 02 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7484
  • 100 RUB4.3347
  • USD3.1619
Поиск
Демур Гиорхелидзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Гиорхелидзе: премьер Грузии сможет выполнить обещания, если правильно распределит средства

Радио
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/10/249727039.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210702/252197368/Giorkhelidze-premer-Gruzii-smozhet-vypolnit-obeschaniya-esli-pravilno-raspredelit-sredstva.html

Профессор Кавказского международного университета Демур Гиорхелидзе прокомментировал выступление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в парламенте с годовым отчетом о работе правительства

Радио
Гиорхелидзе: премьер Грузии сможет выполнить обещания, если правильно распределит средства

"У правительства ограниченные ресурсы. Однако если оно правильно распределит средства и урежет траты на собственное удовольствие, то можно и полицейским повысить зарплаты, и педагогам", – сказал Гиорхелидзе Sputnik Грузия.

Ранее премьер Грузии выступил с годовым отчетом и с парламентской трибуны сделал обнадеживающие для жителей страны заявления. В частности, по словам Гарибашвили, правительство намерено увеличить зарплаты сотрудникам полиции и педагогам.

Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках
© Sputnik / STRINGER
Средняя зарплата учителей в Грузии достигнет $700 - премьер

Премьер рассказал, что задачей правительства в ближайшие годы является увеличение числа иностранных туристов в стране до 13 миллионов в год.

Кроме того, правительство разработало новые программы помощи бизнесу, которые будут задействованы в ближайшем будущем.

Среди новшеств для бизнеса - расширение ареала программы низкопроцентного кредитования. Также в планах правительства начать программу импортозамещения в отдельных сферах, а также расширить программу грантов и агрострахования.

Теги:
Демур Гиорхелидзе

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Принц Уильям и принц Гарри у памятника своей матери принцессе Диане в саду Кенсингтонского дворца в Лондоне, Великобритания
Новый памятник принцессе Диане – "королеве сердец" исполнилось бы 60 лет
Славянский народ в Грузии: Кто такие духоборы и почему они находятся на грани исчезновения?
Славянский народ в Грузии: кто такие духоборы и почему они на грани исчезновения?
Преступность в Грузии
Преступность в Грузии - новые данные МВД
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться