Капанадзе: к новому председателю ЦИК Грузии вопросов быть не должно

Радио Капанадзе: к новому председателю ЦИК Грузии вопросов быть не должно

"К Жвания были вопросы относительно проведения парламентских выборов в прошлом году, поэтому, наверное, она исчерпала себя как председатель центральной избирательной комиссии. Очень важно, кто займет этот пост. Сложно сказать, смогут ли власть и оппозиция договориться насчет кандидата", – сказал Капанадзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Специальная конкурсная комиссия, созданная президентом Грузии, уже начала прием заявок от желающих занять места председателя ЦИК.

Место главы ЦИК стало вакантно после того, Тамар Жвания ушла с этой позиции, чтобы продолжить деятельность в международных организациях.

Жвания возглавляла ЦИК с 2013 года, а в декабре 2018 была избрана на второй срок. За это время было проведено шесть всеобщих выборов и несколько промежуточных. Оппозиция не раз требовала отставки главы ЦИК, обвиняя ее в фальсификации выборов в пользу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".