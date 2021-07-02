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Васо Капанадзе - эксперт по международным вопросам
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Капанадзе: к новому председателю ЦИК Грузии вопросов быть не должно

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Политолог Васо Капанадзе прокомментировал отставку председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания

Радио
Капанадзе: к новому председателю ЦИК Грузии вопросов быть не должно

"К Жвания были вопросы относительно проведения парламентских выборов в прошлом году, поэтому, наверное, она исчерпала себя как председатель центральной избирательной комиссии. Очень важно, кто займет этот пост. Сложно сказать, смогут ли власть и оппозиция договориться насчет кандидата", – сказал Капанадзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Специальная конкурсная комиссия, созданная президентом Грузии, уже начала прием заявок от желающих занять места председателя ЦИК.

Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Стартовал прием заявок для кандидатов на пост председателя ЦИК Грузии

Место главы ЦИК стало вакантно после того, Тамар Жвания ушла с этой позиции, чтобы продолжить деятельность в международных организациях.

Жвания возглавляла ЦИК с 2013 года, а в декабре 2018 была избрана на второй срок. За это время было проведено шесть всеобщих выборов и несколько промежуточных. Оппозиция не раз требовала отставки главы ЦИК, обвиняя ее в фальсификации выборов в пользу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Теги:
ЦИК Грузии, Васо Капанадзе

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