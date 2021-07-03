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Правда тела
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"Правда тела". Диабет II типа

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210703/252200808/Pravda-tela-Diabet-II-tipa.html

Диабет II типа в 90% случаев появляется на фоне ожирения и нарушений питания (и многие не знают о диагнозе). Как "сладкая кровь" влияет на сосуды и приводит к гнойничкам и гангренам? Исчезнет ли диабет, если похудеешь?

Нужно ли считать гликемический индекс (и как он различается у картошки, чипсов и мороженого)? И что будет, если не лечить диабет?

Радио
"Правда тела". Диабет II типа

Диабет II типа в 90% случаев появляется на фоне ожирения и нарушений питания (и многие не знают о диагнозе). Как "сладкая кровь" влияет на сосуды и приводит к гнойничкам и гангренам?

Исчезнет ли диабет, если похудеешь? Нужно ли считать гликемический индекс (и как он различается у картошки, чипсов и мороженого)? И что будет, если не лечить диабет?

Если у человека, который давно не ел, вдруг темнеет в глазах и хочется сладенького, значит ли это, что у него может развиться диабет II типа? Главное о заболевании, которое называют "убийцей человечества", рассказывает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.

01:19 Как приобретается диабет и есть ли у него "возраст"

05:45 Может ли развиться диабет, если диагноза "ожирение" у человека нет

07:14 Что будет, если не лечить диабет

12:05 "Человек просто упадет на тренажере": можно ли с диабетом бросаться в спортзал

13:55 Нужно ли считать гликемический индекс

16:45 Стоит ли переходить с сахара на сахарозаменители

19:16 Что делать, если у ребенка преддиабетное состояние

20:47 К каким продуктам приучать себя и детей, чтобы предотвратить диабет

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