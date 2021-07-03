"Правда тела". Диабет II типа

Нужно ли считать гликемический индекс (и как он различается у картошки, чипсов и мороженого)? И что будет, если не лечить диабет?
Диабет II типа в 90% случаев появляется на фоне ожирения и нарушений питания (и многие не знают о диагнозе). Как "сладкая кровь" влияет на сосуды и приводит к гнойничкам и гангренам?
Исчезнет ли диабет, если похудеешь? Нужно ли считать гликемический индекс (и как он различается у картошки, чипсов и мороженого)? И что будет, если не лечить диабет?
Если у человека, который давно не ел, вдруг темнеет в глазах и хочется сладенького, значит ли это, что у него может развиться диабет II типа? Главное о заболевании, которое называют "убийцей человечества", рассказывает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.
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