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Научная жара! Как математика предсказывает неизведанные аспекты Вселенной

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Многие вещи в математике кажутся чисто теоретическими, бесполезными в реальной жизни. Но часто оказывается так, что старая формула идеально описывает физическое явление, открытое столетия спустя. Это совпадение?

Или на самом деле математика - универсальный язык, который позволяет описать и даже предсказать явления Вселенной, недоступные восприятию?

Радио
Научная жара! Как математика предсказывает неизведанные аспекты Вселенной

На эти и другие вопросы отвечают Андрей Окуньков - профессор математики в Сколтехе и Колумбийском университете, научный руководитель международной лаборатории математической физики НИУ ВШЭ.

РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (719)

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