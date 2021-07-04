Научная жара! Как математика предсказывает неизведанные аспекты Вселенной

Многие вещи в математике кажутся чисто теоретическими, бесполезными в реальной жизни. Но часто оказывается так, что старая формула идеально описывает физическое явление, открытое столетия спустя. Это совпадение?

Или на самом деле математика - универсальный язык, который позволяет описать и даже предсказать явления Вселенной, недоступные восприятию?

Радио Научная жара! Как математика предсказывает неизведанные аспекты Вселенной

На эти и другие вопросы отвечают Андрей Окуньков - профессор математики в Сколтехе и Колумбийском университете, научный руководитель международной лаборатории математической физики НИУ ВШЭ.

РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.

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