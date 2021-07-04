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"Покажи, где болит". Как быть с психологическими травмами

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Что такое психологическая травма и почему она (вдруг) у всех появилась? Чем отличаются личная и семейная травмы от коллективной травмы целого народа и страны?

Правда ли, что российское общество – травмоцентрическое и все мы ощущаем на себе последствия трагедий прошлых лет. Как травмируются уже в сознательном возрасте и можно ли избежать этого?

Радио
"Покажи, где болит". Как быть с психологическими травмами

Слово "травма" происходит от древнегреческого "рана". Но уже в современной медицинской и психиатрической литературе термин стал трактоваться и как "рана сознания" в результате эмоционального шока, нарушающего в человеке или в социуме осмысление времени, себя и мира. Говорим об этом с антропологом, психотерапевтом, автором курса лекций про травму Еленой Миськовой.

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Темы:
Подкасты РИА (720)

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