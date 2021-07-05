"Дефолта не будет": экономист о росте государственного долга Грузии

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия полагает, что экономика Грузии наберет обороты к 2024 году

Радио "Дефолта не будет": экономист о росте государственного долга Грузии

Объем государственного внешнего долга Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов, по данным министерства финансов, в 2020 году увеличился на 31,3% и составил более 7,5 миллиарда долларов.

"Объемы государственного долга в районе 60-62% (к ВВП). Это не значит, что через несколько лет у нас будет дефолт. Думаем, что страна справится с этой проблемой. Надеемся, что экономика через два-три года уже наберет обороты. Вы знаете, что ведущий флагман нашей экономики это туристический сектор. Думаем, что в 2023-2024 году мы возвратимся к показателям 2019 года", - сказал Шенгелия Sputnik Грузия.

Внешний долг правительства Грузии в 2020 году составил около 7,2 миллиарда долларов – на 30,4% больше по сравнению с 2019 годом, а Нацбанка вырос почти на 50% и составил более 373 миллионов долларов.

Долг Грузии перед международными организациями в 2020 году вырос на 27,6% и составил более 5 миллиардов долларов. Самым крупным кредитором страны является Всемирный банк. На конец 2020 года Грузия задолжала международной организации около 2,1 миллиарда долларов – на 9,5% больше по сравнению с 2019 годом.

А общий долг Грузии 17 странам-кредиторам за 2020 год возрос на 55,2% и составил около 1,7 миллиарда долларов. Больше всего Грузия должна Германии – около 731,5 миллиона долларов, что на 95% больше, чем в 2019 году.

Внешний долг включает в себя и государственные ценные бумаги: еврооблигации стоимостью 500 миллионов долларов, которые были рефинансированы в апреле.

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