Хмаладзе: поправки в Конституцию Грузии скорее всего будут приняты

Парламент Грузии в понедельник на заседании бюро начал рассмотрение новых поправок в Конституцию, которые являются частью соглашения между властью и оппозицией.
"Насколько известно общественности, существует соглашение между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозиционными партиями, и проект был подготовлен совместно, поэтому, по большей вероятности, они будут приняты", - сказал Хмаладзе Sputnik Грузия.
По предварительной версии законопроекта, распространенной грузинскими СМИ, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2 вместо 5%, как это предусмотрено в действующей версии. При этом принцип пропорциональных выборов сохранен.
Кроме того, в поправках предусмотрены изменения и в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо 7 депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно четырех депутатов.
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