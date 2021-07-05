Хмаладзе: поправки в Конституцию Грузии скорее всего будут приняты

Эксперт по вопросам Конституции Вахтанг Хмаладзе рассказал, почему могут принять новые поправки в Конституцию Грузии

Радио Хмаладзе: поправки в Конституцию Грузии скорее всего будут приняты

Парламент Грузии в понедельник на заседании бюро начал рассмотрение новых поправок в Конституцию, которые являются частью соглашения между властью и оппозицией.

"Насколько известно общественности, существует соглашение между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозиционными партиями, и проект был подготовлен совместно, поэтому, по большей вероятности, они будут приняты", - сказал Хмаладзе Sputnik Грузия.

По предварительной версии законопроекта, распространенной грузинскими СМИ, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2 вместо 5%, как это предусмотрено в действующей версии. При этом принцип пропорциональных выборов сохранен.

Кроме того, в поправках предусмотрены изменения и в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо 7 депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно четырех депутатов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.